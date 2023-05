Technikum Ekonomiczne w Szczecinie ma nowy sztandar [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Technikum Ekonomiczne w Szczecinie imienia rotmistrza Witolda Pileckiego ma nowy sztandar. Dziś wręczono go uczniom.

Rotmistrz Witold Pilecki był dobrowolnym więźniem w Auschwitz, a także autorem raportów z tego obozu koncentracyjnego. Został zamordowany przez komunistów w 1948 roku.



Sztandar ufundowali rodzice. Uroczystość rozpoczęła się balladą o rotmistrzu Witoldzie Pileckim w wykonaniu uczniów.



- Ważne jest to, że się nie poddał, walcząc za naszą Ojczyznę. Nie udało się komunistom złamać go. Jestem z niego dumny i myślę, że nasza szkoła też będzie... - mówił jeden z uczniów.



- Czemu Witold Pilecki? Bo jest to postać, która zasłużyła swoim postępowaniem, aby była rozsławiona. I uczniowie, i wszyscy mieszkańcy Szczecina powinni pamiętać, że taka postać żyła i jest ona ważna w naszej historii - dodała nauczycielka.



Poprzednim patronem szkoły był profesor ekonomii Oskar Lange, członek Komitetu Centralnego PZPR, a także agent sowieckiego wywiadu NKGB.



W 2017 roku podczas głosowania, uczniowie i nauczyciele wybrali na patrona rotmistrza Witolda Pileckiego.