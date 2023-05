Ksiądz Jeremy w zachodniopomorskich szkołach. Udało się pomóc Afryce

10 tysięcy euro udało się uzbierać w zachodniopomorskich szkołach na pomoc dla Afryki.

Placówki odwiedzał kenijski ksiądz Jeremy Kabuga. Jest proboszczem parafii w kenijskim

Isiolo. - Przez miesiąc spotykał się z uczniami, opowiadał im o życiu w Afryce i problemach z jakimi musi radzić - mówi ksiądz Paweł Płaczek, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Kurii

Metropolitalnej w Szczecinie. - Niewątpliwie dla uczniów to było spotkanie z egzotyką. Mieli bardzo wiele pytań. Byli wzruszeni obrazami, które im przedstawiał, strojami lokalnej społeczności. To było piękne doświadczenie i kontakt z człowiekiem, który jest z Trzeciego Świata, rzadko dostępny.



Uzbierane pieniądze są bardzo potrzebne i pomogą nie tylko dzieciom - dodaje ks. Płaczek. - Budowę domu dla matek karmiących przy szkołach i przy jego parafii. Chce także wyposażyć swoją świątynię w nowe ławki, bo ich nie ma na ten moment. Część pieniędzy przeznaczy na zakup żywności.



Roczny koszt edukacji jednego kenijskiego ucznia to 150 dolarów.