Olimpijskie święto w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Na stadionie lekkoatletycznym w Kołobrzegu rozpoczęły się wojewódzkie Dni Olimpijczyka.

Około 30 olimpijczyków i paraolimpijczyków z regionu przyjechało do Kołobrzegu na zaproszenie Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej. Uroczystości Dni Olimpijczyka rozpoczęły się od defilady, po której nastąpił ceremoniał olimpijski z flagą i zapaleniem znicza. Głównym celem imprezy jest przypomnienie sportowców, którzy reprezentowali Polskę na olimpiadach.



Łuczniczka Joanna Nowicka, brązowa medalistka olimpiady w Atlancie mówi, że równie istotny jest aspekt promocji sportu wśród młodzieży. - To święto dla olimpijczyków, ale także dla młodzieży, bo trzeba promować i pokazywać, że wielki sport istnieje. Trzeba namawiać młodzież i dzieci do uprawiania sportu, żeby wytrwali do momentu, żeby pojechać na igrzyska. Zabrałam medal olimpijski, żeby pokazać młodzieży. Żeby dotknęli, zobaczyli, jak wygląda - powiedziała Nowicka.



Zwieńczeniem uroczystości jest trwający Miting Lekkoatletyczny im. Kołobrzeskich Olimpijczyków.