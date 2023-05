IMGW: przymrozki na północnym zachodzie

Najbliższa noc miejscami będzie bardzo chłodna. Emilia Szewczak z biura prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowała o ostrzeżeniach przed przymrozkami.

- Przy gruncie temperatura powietrza dzisiejszej nocy spadnie do około minus dwóch stopni Celsjusza, a na dwóch metrach będzie to wartość dwóch stopni w skali Celsjusza, więc będzie to chłodna noc. Takie ostrzeżenia obejmują kilka powiatów w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz jeden powiat w województwie wielkopolskim - wyliczała.



Kolejna noc ma być już cieplejsza.Więcej informacji o pogodzie i ostrzeżeniach meteorologicznych można znaleźć na stronie internetowej