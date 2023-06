Tunel przed kluczowymi testami bezpieczeństwa [ZDJĘCIA]

Kluczowe testy tunelu jeszcze przed nami, ale robimy wszystko, by inwestycję oddać do użytku w tym miesiącu - mówił na placu budowy Łukasz Lendner, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Nie zdradził jednak daty otwarcia przeprawy.

W piątek wizytowali ją dziennikarze i zaproszeni goście. Wśród nich minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.Jak mówił Łukasz Lendner, budowa jest zakończona, trwają jeszcze testy. Najważniejsze będą te pożarowe.- Przed oddaniem tunel musi być przede wszystkim bezpieczny. I tutaj te elementy bezpieczeństwa pożarowego grają największą rolę, na to czekamy. W chwili obecnej inżynierowie mają trochę mniej roboty, bo tunel techniczny jest wykonany. Inżynierowie i informatycy teraz zarządzają tym, żeby systemy współgrały i współdziałały. Idziemy ku końcowi, aby w czerwcu to zadanie oddać - mówił Lendner.To jeden z najnowocześniejszych tuneli na świecie - dodawał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.- Dzisiaj tunel staje się faktem. Dzisiaj najlepsi polscy inżynierowie dowiedli, że są w awangardzie inżynierów na budowach całego świata. I za to państwu dziękujemy. Dziękuję wszystkim operatorom maszyn, specjalistom, bo przecież sami inżynierowie tego nie dźwigali - mówił Adamczyk.Budowa tunelu kosztuje ponad 900 mln złotych.