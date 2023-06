Urodziny Bornego Sulinowa. "Zaczynamy etap dojrzewania"

Borne Sulinowo świętuje swoje 30. urodziny. 5. czerwca minie 30 lat od chwili otwarcia bram miasta, będącego wcześniej zamkniętą bazą Armii Radzieckiej.

Obchody rozpoczęła jubileuszowa gala, w trakcie której wspominano, jak zmieniało się miasto, które dopiero w 1993 roku oficjalnie pojawiło się na mapie Polski. - Trzydziestka w życiu człowieka to ważny moment - mówi Dorota Chrzanowska, burmistrz Bornego Sulinowa. - Kończy się pewien etap młodości i zaczynamy etap dojrzewania. Trudne lata za nami, może nie w pełni zrealizowane, ale otwarta przyszłość przed nami. Bardzo wiele zostało już zrobione. Śmiało porównuje nasze miasto do innych, które odbudowują się wiele lat od wojny. A my jesteśmy młodym miastem.



W sobotę zaplanowano jubileuszowy piknik dla mieszkańców. Borne Sulinowo oficjalnie otwarto 5 czerwca 1993 roku. Kilka miesięcy wcześniej, w październiku 1992 roku, miasto opuścili ostatni żołnierze armii rosyjskiej. Przez kilka dekad Borne Sulinowo nie figurowało na mapach. Było zamkniętą miejscowością, w której stacjonowali żołnierze niemieccy, a po II wojnie światowej Armia Czerwona.