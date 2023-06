Burze i grad nad regionem

Fot. pixabay.com / skeeze (CC0 domena publiczna)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.

Jak powiedziała synoptyk Anna Woźniak, najbardziej gwałtowne zjawiska pogodowe spodziewane są późnym wieczorem. "Od południowego zachodu wkroczą do Polski strefy opadów deszczu oraz burze, które mogą być gwałtowne, które przyniosą opady gradu, miejscami opady deszczu nawet do 30-35 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru w czasie burzy mogą osiągać wartość do 70-80 kilometrów na godzinę" - mówiła Anna Woźniak.



Drugi stopień ostrzeżenia przed burzami został wydany dla województwa dolnośląskiego. Tam burze mają zanikać jutro nad ranem. Natomiast w północno-zachodniej części kraju wystąpią jednostajne opady deszczu. Na tym obszarze może spaść od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy.



Więcej informacji o ostrzeżeniach meteorologicznych znajdziemy na stronie internetowej meteo.imgw.pl