Pas zieleni zastawiony wrakami. Komis samochodowy zrobił sobie parking [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wraki samochodów zalegają na ulicy Dąbskiej w Szczecinie - alarmują nasi słuchacze.

To pojazdy należące do pobliskiego komisu samochodowego. Na jego terenie skończyło się miejsce, więc zajęto pas zieleni. Samochodów jest kilkanaście.



Zaniepokojeni mieszkańcy poprosili Radio Szczecin o interwencję. Próbowaliśmy się skontaktować z rzecznikiem straży miejskiej, to się nam nie udało.



Strażnicy jednak zajmą się sprawą - poinformował nas dyżurny, który przyjął zgłoszenie.



- Tak jak z panią rozmawiałem, to zgłoszenie przyjąłem, zanotowałem już. Dąbska przy auto komisach, dziesięć nieużywanych pojazdów. Oczywiście zajmiemy się tym w najbliższym czasie, jeżeli będzie to możliwe - mówi dyżurny straży miejskiej.



Z właścicielem autokomisu nie udało nam się skontaktować.