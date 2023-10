Nowa karetka dla OSP Węgorzyno [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: Marcin Kokolus. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nowa karetka dla OSP Węgorzyno została oficjalnie przekazana do użytku.

- Będzie wspomagała nasze codzienne działania ratownicze - mówi Marek Konieczny, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzynie. - Do tej pory, jak nie był dostępny zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego, wysyłano strażaków. Jeździliśmy dużym wozem bojowym. W tej chwili, do czasu przyjazdu Państwowego Ratownictwa Medycznego, wyjedziemy do takiego zdarzenia tym ambulansem i do tej chwili będziemy zabezpieczać osobę, która będzie potrzebowała pomocy.



- Ta karetka jest wyposażona w nowoczesny, specjalistyczny, sprzęt medyczny, który bardzo dobrze potrafi ratować i podtrzymywać funkcje życiowe - podkreśla Monika Kuźmińska, burmistrz Węgorzyna. - Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie tej pomocy medycznej potrzeba na już.



Docelowo karetka zostanie włączona w system Krajowego Ratownictwa Medycznego - zapewnia poseł PiS Artur Szałabawka. - Będzie działała i funkcjonowała i nie będzie stała i czekała na to, aż nadejdzie ten moment, tylko już od dziś będzie funkcjonowała. To jest bardzo dobry dzień dla Węgorzyna, szczególnie że karetka została w całości sfinansowana ze środków rządowych.



Zakup karetki został sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.