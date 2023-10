Kolejne wielkie inwestycje drogowe w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Przebudowane odcinki dróg powiatowych z Szadzka w kierunku Tarnowa Pomorskiego oraz w Barzkowicach w stronę przejazdu kolejowego, a także do miejscowości Golina-Sulino formalnie przekazano już do użytku.

Prace, prowadzone przez Powiat Stargardzki na terenie gmin Stargard i Dobrzany, zostały sfinansowane kwotą blisko pięciu milionów złotych z rządowego programu Polski Ład.



Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podkreśla, że sięgając po rządowy program, skorzystano z dofinansowania dla gmin popegeerowskich.



- Kolejny przykład na to, jak działa Polski Ład. Obciążenie tą przeszłością popegeerowską

jest bardzo duże. Takich puzzli po dwa miliony, półtora miliona, trzy miliony jest dużo. Jeżeli poskładamy to wszystko w jeden duży obraz, to wygląda to już zupełnie inaczej - przekonuje Szymańska.



Wiesław Bączkowski z Zarządu Dróg Powiatowych przypomina natomiast, że zadbano o aleję lipową po obu stronach barzkowickiego odcinka drogi. - Tutaj jest pobocze z kruszywa naturalnego. Bardziej przyjazny materiał dla rosnących tutaj lip. Gwarantuje on też lepsze przesiąkanie wody do systemu korzeniowego drzew - dodaje Bączkowski.



Do powiatu należy ponad 500 km drogowej sieci. W ramach najnowszej edycji Polskiego Ładu otrzymał 23 mln zł dofinansowania z przeznaczeniem dla wszystkich gmin na najbardziej pilne remonty dróg.