Baner wyborczy hand made. A na nim spis afer PO-PSL [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mieszkaniec szczecińskiego Osowa wywiesił nietypowy baner wyborczy przed swoim domem.

Zbigniew Ryś - bo o nim mowa - zaprezentował na nim hasła przypominające afery za rządów PO-PSL. "Ludzka pamięć czasami staje się zawodna" - argumentuje mieszkaniec ulicy Miodowej.



- Ludzie zapominają szybko, są naprawdę bardzo krótkowzroczni i pamięć ich zawodzi. Te poniższe punkty można przeczytać i każdy z nich logicznie uzasadnić. Żadnych uwag nie miałem. Ludzie generalnie pozytywnie to odbierają, że jestem odważny, że się nie boję w tym siedlisku szerszeni wywiesić takiego baneru - podkreśla pan Zbigniew.



Mieszkańcy Osowa przyznają, że tego typu baner jest ewenementem na ich osiedlu. - Jak się popatrzy, całe nasze osiedle to jest 90 proc. za PO i za resztą. Może jeden procent czy dwa za PiS-em. To jest więc ewenement... - Mnie się te hasła podobają, uważam je za prawdziwe - komentują sąsiedzi.



Wybory do parlamentu odbędą się w najbliższą niedzielę - 15 października.