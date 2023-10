Panteon gwiazd polskiego sportu w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Nowo otwarty panteon ma przypominać mieszkańcom o sportowych i sukcesach stargardzian odnoszonych na krajowych i olimpijskich arenach. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Nowo otwarty panteon ma przypominać mieszkańcom o sportowych i sukcesach stargardzian odnoszonych na krajowych i olimpijskich arenach. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Nowo otwarty panteon ma przypominać mieszkańcom o sportowych i sukcesach stargardzian odnoszonych na krajowych i olimpijskich arenach. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Panteon gwiazd polskiego sportu odsłonięto przy budynku pływalni miejskiej w Stargardzie.

Na osiemnastu totemach, które tworzą aleję zostały umieszczone nazwiska sportowców i olimpijczyków zamieszkałych lub wywodzących się ze Stargardu. To forma uhonorowania ich osiągnięć na przestrzeni minionych dekad.



Każdy totem zdobi tabliczka z nazwiskiem sportowców. Obok umieszczono również kody QR, dzięki którym można dowiedzieć się więcej o ich osiągnięciach.



Kazimierz Wąsaty, piętnastokrotny kolarski Mistrz Polski przyznaje, że własny pomnik za życia to miłe uczucie.



- Nie tylko jedyny mój, ale też innych moich kolegów, którzy jeszcze są aktywni w sporcie i na co dzień. Przede mną mój bardzo dobry kolega, Benek Kręczyński, z którym ścigałem się przez kupę lat. Też zasłużył na to, żeby się tam znaleźć - przyznał.



W alei gwiazd przy budynku pływalni znajdziemy również inne osoby zasłużone dla polskiego sportu.



- Tak jak Zenek Świętoński; był wychowawcą koszykarzy i siatkarzy i tez sie tam znalazł - dodał.



Jak informują inicjatorzy projektu - Miasto oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji - nowo otwarty panteon ma przypominać mieszkańcom o sportowych i sukcesach stargardzian odnoszonych na krajowych i olimpijskich arenach.