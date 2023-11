35. Goleniowska Mila Niepodległości [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Prawie 3 000 biegaczy wzięło udział w 35. Goleniowskiej Mili Niepodległości.

Zwycięzcą tegorocznego biegu został Michał Groberski z Barnima Goleniów. Na mecie wyprzedził reprezentantów Pomorza Stargard: Dawida Komodę i Michała Gajdę. Tuż po minięciu linii mety goleniowianin nie ukrywał zadowolenia z kolejnej już wygranej.



- Drugi raz z rzędu udało mi się wygrać, zawsze start w Mili w listopadzie jest znakomitym sprawdzeniem formy, tego, jak idą przygotowania. Fajnie, że jestem jednym ze zwycięzców, ale do tych wielkich bym się jeszcze nie zaliczał; nie ma co się równać z Marcinem Lewandowskim czy Michałem Rozmysem, ale generalnie fajnie, że to wszystko idzie do przodu. Jestem bardzo zadowolony - powiedział.



W biegu na jedną milę kobiet wygrała Beata Topka z Goleniowa, która na mecie wyprzedziła Kingę Królik z Pabianic i Joannę Woźniak ze Szczecina.