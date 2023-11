Dobiega końca modernizacja stadionu w Sławnie. źródło: https://slawno.pl/wiadomosci/78462/dobiega-konca-modernizacja-stadionu-miejskiego źródło: https://slawno.pl/wiadomosci/78462/dobiega-konca-modernizacja-stadionu-miejskiego źródło: https://slawno.pl/wiadomosci/78462/dobiega-konca-modernizacja-stadionu-miejskiego

Dobiega końca modernizacja stadionu w Sławnie. Inwestycja kosztuje ponad 7 milionów złotych, z czego 2,5 miliona to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Po remoncie obiekt będzie spełniał V kategorię dla stadionów i obiektów lekkoatletycznych.



Powstaje bieżnia, skocznia w dal i do trójskoku, rozbiegi do rzutu oszczepem, skocznie do skoku wzwyż i o tyczce, rzutnia do pchnięcia kulą oraz rów z wodą do biegów z przeszkodami.



Jest też nowe oświetlenie.



Wykonano także przebudowę boiska głównego. Prace mają zakończyć się pod koniec miesiąca.