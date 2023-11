GUS podsumował sezon nad morzem. Kołobrzeg najpopularniejszy

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzeg najpopularniejszą letnią miejscowością na polskim wybrzeżu. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące liczby udzielanych noclegów w tegoroczne wakacje.

Według danych GUS na polskim wybrzeżu w lipcu i sierpniu pojawiło się 1,8 mln turystów, którym udzielono 8 mln noclegów. Właśnie te dane posłużyły do stworzenia klasyfikacji najpopularniejszych gmin nadmorskich.



Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu znalazł się Kołobrzeg z wynikiem ponad 930 tysięcy udzielonych noclegów w miejscowych hotelach czy pensjonatach. Wyprzedził on sklasyfikowany na drugim miejscu Gdańsk. W czołówce znalazły się również inne miejscowości z Pomorza Zachodniego, jak Rewal (3.), Mielno (4.) Świnoujście (6.) i Ustronie Morskie (7.).



Turyści odpoczywający w Kołobrzegu podkreślają, że zawsze chętnie tu wracają:

- Jeździmy tu po wielokroć. Nas urzeka morze, plaża. - Jest gdzie się przejść, jest co pooglądać. - My tu jesteśmy bardzo często. - Tu jeździmy już ponad 20 lat. To wszystko widzieliśmy. - Polecamy, polecamy.



Podsumowując sezon na całym wybrzeżu należy zaznaczyć, że liczba turystów zmniejszyła się o 0,6%, natomiast udzielonych noclegów było mniej o 4,8%.