To może być rekordowy rok dla branży turystycznej w Świnoujściu

To był udany rok dla branży turystycznej w Świnoujściu. Wiele wskazuje na to, że liczba turystów będzie wyższa, niż w ubiegłym, rekordowym roku. Wiemy, ile osób uiściło opłatę uzdrowiskową.

Do września opłatę uzdrowiskową w Świnoujściu uiściło 2 080 000 osób. Przez cały ubiegły rok było to 2,6 mln osób, co oznacza, że branża turystyczna jest bliska pobicia swojego rekordu. To zdaniem zastępcy prezydenta Świnoujścia Pawła Sujki zasługa między innymi tego, że turyści do Świnoujścia przyjeżdżają chętnie także jesienią i zimą.- Widzimy, kiedy są te długie weekendy, również jest bardzo wielu turystów. I mówię nie tylko o turystach z zagranicy, z Niemiec czy Skandynawii, którzy do nas przyjeżdżają, bo mają bardzo blisko, ale bardzo dużo również mieszkańców Polski przyjeżdża do nas, z czego bardzo się cieszymy - mówi Sujka.Przyjemność wypoczynku w Świnoujściu potwierdzają sami przyjezdni.- Przyjeżdżam tu od dłuższego czasu i nie wyobrażam sobie wypoczywać gdzie indziej. - Bardzo się podoba, bo my z gór jesteśmy - mówią turyści.W 2022 roku do budżetu miasta z tytułu opłaty uzdrowiskowej wpłynęło 25 mln zł.