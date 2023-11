SKMką w całości pojedziemy w 2025 roku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińska Kolej Metropolitalna pełną parą - w 2025 roku. Obecnie, w pierwszym etapie, mowa o uruchomieniu trzech linii - mówił w Rozmowach pod krawatem dyrektor Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Roman Walaszkowski zwracał uwagę na opóźnienie związane z sytuacją realizującej inwestycję spółki Trakcja. W pierwszym etapie ruszą połączenia w kierunku Goleniowa, Stargardu i Gryfina do Szczecina Głównego.



Choć - jak mówił Walaszkowski - żeby mówić o pełnowymiarowej SKM-ce, istotna jest linia do Polic. - Ten właściwy uzysk dla pasażerów, dla mieszkańców regionu, którzy dojeżdżają do Szczecina, to jest uruchomienie tej linii w kierunku Polic, bo tam mamy dopiero wtedy ten właściwy efekt kolei metropolitalnej, bo tam jest 10 przystanków, na których kumulują się wszystkie trzy linie, Czyli tam będziemy mieli taką kolej miejską, gdzie w zasadzie co kilka minut będzie jechał pociąg. - mówi Walaszkowski.



Dyrektor Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego podkreślał, że powstają też zupełnie nowe przystanki, także wyczekiwane przez przedsiębiorców przy strefach przemysłowych w Goleniowie, Trzebuszu i Dunikowie.