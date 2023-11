Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Ruszyły prace przy wymianie sieci wodociągowej na ulicy Bartniczej w Szczecinie. W następnej kolejności wykonawca przeniesie się na ulicę Chopina.

By zminimalizować ingerencję w nawierzchnię wymiana rur odbywa się metodą bezwykopową czyli tak zwanym crackingiem statycznym. Firma, która wykonuje prace kruszy stary wodociąg i w jego miejsce wciąga nową rurę.



Utrudnienia potrwają do końca roku. Wartość zadania to ponad 230 tysięcy złotych.