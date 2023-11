Fake news o 800 plus z ZUS

Dopiero od 1 stycznia 2024 roku świadczenie "500+" zmieni się w "800+". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

ZUS nie przyjmuje wniosków w sprawie wyrównania świadczenia 500 plus do 800 złotych. To tylko fake news - przestrzegają urzędnicy.

Taka informacja pojawiła się w internecie. Według niej już w grudniu 500 plus zostanie podniesione do 800 złotych, rodzice muszą jednak złożyć wniosek o wyrównanie od sierpnia. Do zachodniopomorskiego ZUS-u zgłaszają się osoby, które chcą w tej sprawie złożyć udostępniany w mediach społecznościowych wniosek.



Wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 r. to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Od 1 stycznia przyszłego roku świadczenie "500+" zmieni się w "800+".