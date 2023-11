Podwyżki zabiją handel na targowisku w Świnoujściu. Sprzedawcy chcą rezygnować

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Szykują się podwyżki na targowisku miejskim w Świnoujściu.

W czwartek radni podjęli uchwałę, która od stycznia wprowadza nową taryfę opłat za miejsca do handlu.



Targowiczanie za dzierżawę stoisk handlowych zapłacą o 15 proc. więcej. Dla wielu jest to koszt większy niż miesięczne wpływy.



- Ja będę chciał na trzy miesiące w ogóle zrezygnować i na wiosnę przyjść od początku. Innego wyjścia nie będzie, jak ponad 2000 zł miesięcznie trzeba, a ja tu nie utarguję tego. - Ja likwiduję. Zawieszam działalność od stycznia. Czy wrócę na wiosnę, raczej nie. - Jak tu zarobić na to, gdzie nie ma ludzi w ogóle, jest ciężko. Liczyliśmy już na sezon wakacyjny, że się odbijemy. Nie dało rady. - Raz, że nie ma klienta, a drugi raz już nie kupują u naszych na rynku. - Skończyło się. Kiedyś rynek to tętnił życiem - mówią handlowcy.



Podwyżki w życie wejdą w styczniu 2024 roku.