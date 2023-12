Szpital w Gryfinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zakaz odwiedzin wprowadza szpital w Gryfinie. To powodu dużej liczby zachorowań na Covid-19.

Dotyczy to również Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Nowym Czarnowie. W wyjątkowych sytuacjach o możliwość wizyty u chorego można prosić lekarza kierującego oddziałem.



Ograniczenia obowiązują do piątku do końca roku.