70-metrowa suwnica oddana do użytku w szczecińskim porcie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Port kontenerowy w Szczecinie przygotowuje się na przyjęcie większych kontenerowców. To efekt pogłębienia toru wodnego.

W piątek spółka Portowa DB Port Szczecin oddała do eksploatacji nową suwnicę - mówi Monika Żaboklicka z DB Port Szczecin.



- Będzie mogła rozładować statek, który będzie miał na sobie do 16 rzędów kontenerów. Może podnosić dwa kontenery naraz, może podnosić sztuki ciężkie do 75 ton. Przyda nam się nie tylko do kontenerów, ale do wielu innych rzeczy - mówi Żaboklicka.



Nowa suwnica jest szybsza od tych, co pracowały przy Nabrzeżu Fińskim. Urządzenie może rozładować od 30 do 40 kontenerów na godzinę - mówi Dariusz Szklar z DB Port Szczecin.



- Kabina operatora to jest główne pomieszczenie, z którego obsługuje się te urządzenia. Akurat w tym przypadku nie musi wchodzić 40 metrów do góry, wjeżdża windą. Przechodzi przez pomost, bramki, które są zabezpieczone i wchodzi do kabiny. Wykonuje swoje czynności, czyli załącza suwnicę, żeby przygotować maszynę do pracy - mówi Szklar.



Suwnica ma 70 metrów wysokości, gdy poniesie ramię ma 98 m. Kosztowała 40 milionów złotych.