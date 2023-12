"Jest kolorowo i świątecznie". Wystartował szczeciński jarmark [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Z roku na rok wygląda to coraz lepiej. Nie mamy się czego wstydzić" - mówią mieszkańcy, którzy tłumnie przybyli na otwarcie Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Tradycyjnie w drewnianych domkach rozstawionych od pl. Lotników po aleję Kwiatową znajdziemy mnóstwo świątecznych ozdób i pachnących smakołyków, jak ręcznie robione pierniki czy gorąca czekolada. Drewniane stoiska zawitały również po raz pierwszy na aleję Wojska Polskiego.



Widać, że zbliżają się święta - mówią mieszkańcy Szczecina.



- Udał się jarmark i udał się spacer. Jest kolorowo i już jest świątecznie. - Ładnie. W końcu jakieś ozdoby, nie to co w tamtym roku. - Jeździliśmy tyle czasu do Berlina, żeby zobaczyć coś pięknego, kupić coś fajnego. Nawet jak się zje tego oscypka z żurawiną, to przyniesie się w taką świąteczną krainę. - Mi się bardzo podoba. Nie jestem rodowitym szczecinianinem. Jak sobie przypomnę, jak było kiedyś, a jak jest teraz, to naprawdę zrobiliśmy duży postęp do przodu. Nie ma wstydu, jest coraz lepiej - mówią odwiedzający jarmark.



Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 23 grudnia.