Syn zabił ojca siekierą. Grozi mu dożywocie

Zarzut zabójstwa ojca i usiłowania zabójstwa brata usłyszał Zbigniew B. Do tragedii doszło w nocy ze środy na czwartek w domu w Kowanowie pod Świdwinem.

40-latek został zatrzymany. W nocy, w domu w którym mieszkali trzej mężczyźni, doszło do awantury. Zbigniew B. najpierw zaatakował swojego o 7 lat starszego brata, zadał mu rany cięte. Siekierą uderzył go w głowę. Potem rzucił się na ojca, zadał mu cios siekierą w głowę. 77-latka nie udało się uratować.



Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Udało się go odnaleźć niedaleko jego miejscowości. Był trzeźwy.



Grozi mu dożywocie. Prokuratur zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.