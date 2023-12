30-lecie istnienia spółki Polskie Radio Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Prezes Zarządu Polskiego Radia Szczecin wręczył medale zasłużonym pracownikom za rozwój radiofonii na Pomorzu Zachodnim. Uroczystość odbyła się z okazji 30-lecia istnienia spółki Polskie Radio Szczecin S.A.

Nagrodę otrzymało 10 osób, w tym wieloletni realizator dźwięku rozgłośni Krzysztof Ślusarz, który jak sam mówi - cieszy się, ze jego praca została zauważona.



- Ta nagroda to wynika przede wszystkim z długoletniej pracy. Jak widzieliśmy, wszyscy mają długi staż i są zaangażowani w swoją pracę. Mam okazję, tak jak powiedziałem na scenie, pracować w radiu świetnie wyposażonym technicznie, a dzięki temu mogę realizować swoją pasję i wtedy ona ma znaczenie dla wszystkich nas i słuchaczy - mówi Ślusarz.



Cieszę się, że mogłem wręczyć 10 medali osobom, które faktycznie, w mojej ocenie, najbardziej w ostatnich latach przysłużyły się do rozwoju radiofonii zachodniopomorskiej - mówi Wojciech Włodarski, prezes zarządu Polskiego Radia Szczecin.



- Dla mnie to była też okazja podziękowania za te ostatnie kilka miesięcy, kiedy byliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Również te osoby wtedy postanowiły pomóc mi w gruncie rzeczy w uratowaniu radia. Dzisiaj mamy taką sytuację, że w zasadzie radio może już tylko pójść do przodu - mówi Włodarski.



Gala wręczenia nagród odbyła się w studiu koncertowym S-1 Radia Szczecin. Wydarzeniu towarzyszył występ artystyczny skrzypka - absolwenta Wyższej Szkoły Muzycznej i Teatralnej w Rostocku - szczecinianina Marcina Dilinga.