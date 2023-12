Stargard. Bezpłatne badania profilaktyczne [ZDJĘCIA]

Badania i konsultacje medyczne w stargardzkim starostwie potrwają do godz. 14. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Badania i konsultacje medyczne w stargardzkim starostwie potrwają do godz. 14. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Badania i konsultacje medyczne w stargardzkim starostwie potrwają do godz. 14. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Z bezpłatnych badań profilaktycznych mogą skorzystać mieszkańcy powiatu stargardzkiego przy okazji wizyty w budynku Starostwa przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie.

Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Edukacja Zdrowie Aktywność, które zaprasza do udziału w badaniach. Bezpłatne konsultacje medyczne dostępne są można w holu Starostwa.



Elżbieta Drobik, prezes stowarzyszenia przyznaje, że już od pierwszych chwil po otwarciu akcja wzbudza zainteresowanie.



- Tydzień temu robiliśmy PSA wspólnie z "Męskim Zdrowiem", badania ginekologiczne dla pań, a dzisiaj robimy podstawowe badania: cholesterol, trójglicerydy, poziom glikemii, ciśnienie... Zaprosiliśmy też do współpracy Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie będzie można zbadać skład masy ciała, jak założyć konto IKP, też porady dietetyczne, a będzie też robione EKG, testy TSH na tarczycę. Można zrobić, zapraszamy wszystkich chętnych w godz. 10-14 - mówił Elżbieta Drobik.



Na miejscu oferowane są również badania słuchu, można też porozmawiać z przedstawicielami NFZ i sanepidu oraz skorzystać z konsultacji przy stoisku jednej z pracowni ortopedycznych.



Badania i konsultacje medyczne w stargardzkim starostwie potrwają do godz. 14.