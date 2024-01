Festiwal kawy w szczecińskiej OFF Marinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Brazylia, Kolumbia a może Etiopia? Na Festiwalu Kawy w Szczecinie można spróbować ziaren z całego świata.

W OFF Marinie na Pomorzanach od rana lokalne palarnie serwują mieszkańcom miasta porządną dawkę energii.



- Jest super, jesteśmy tu już drugi raz, polecamy każdemu, kto tu jeszcze nie był. Bazar Smakoszy też polecamy, myślę, że Festiwal Kawy mógłby być z nim połączony z nim co tydzień i też byłoby dużo chętnych. - Przede wszystkim jestem tu dla kawy i kontaktu z lokalnymi palarniami kawy. Gonimy modę, fajnie, że w Szczecinie takie inicjatywy powstają i są ludzie, którzy chcą się podjąć tematu kawy rzemieślniczej. - Możemy się napić brazylijskiej kawy Yellow #1, to bardzo owocowa, mało orzechowa, ale bardzo pasująca do mleka kawa. Możemy się napić również kaw pasujących do metod przelewowych. - mówią odwiedzający oraz wystawcy Festiwalu Kawy.



Festiwal Kawy trwa dziś do godziny 14.