Nowa prezydent Świnoujścia "chce być blisko mieszkańców"

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Wielka rodzinna zabawa i koncerty. Tak, kadencję w fotelu prezydenta rozpocznie Joanna Agatowska, która, zgodnie z obietnicą, chce być blisko mieszkańców.

- Wielka zabawa dla najmłodszych i koncerty dla starszych wyspiarzy, a to wszystko już w najbliższą sobotę. Wtedy właśnie kadencję, w mniej oficjalny sposób, rozpocznie nowa prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska. - Duża sfera rekreacji dla naszych świnoujścian malutkich. Dla osób dorosłych, występy szantowe, jak również prezentacja radnych i mam nadzieję, że już również pełnego zarządu.



Pani prezydent przyznaje, że to wydarzenie jest realizacją jednego z jej wyborczych haseł. - Miasto dla mieszkańców jest ciągle obowiązującą dla mnie ideą, linią, którą będę chciała realizować. Chcę być blisko mieszkańców. Chcę bardzo dużo konsultować z nimi decyzji, które będą podejmowane dla miasta. I tak widzę swoją pracę w najbliższych latach. Myślę, że jest to również kierunek zbieżny z pracami Rady Miasta. Mieszkańcy udzielili największego poparcia komitetowi Wspólne Wyspy, który z takim przesłaniem już drugą kadencję idzie - powiedziała Agatowska.



Zabawa dla mieszkańców odbędzie się w sobotę o godz. 16 na placach Wolności i Słowiańskim.