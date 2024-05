Ze Szczecina zniknie prawie 40 proc. taksówek. Zmiany w przepisach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Weryfikacja taksówkarzy w Szczecinie - z rynku będzie musiało odejść około 40 procent kierowców. To pokłosie nowych przepisów.

Od 17 czerwca kierowcy taksówek zamawianych za pomocą aplikacji mobilnych będą musieli mieć polskie prawo jazdy.



Nowelizacje wymusiła fala przestępstw: gwałtów czy molestowań pasażerek. Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo. Czy tak się stanie?



Goście środowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór" nie są przekonani. To nie jest dobra droga - mówi Filip Grega, biegły sądowy w zakresie szkolenia i egzaminowania kierowców.



- Kim ona/on jest, to powinniśmy weryfikować... Czy ona/on musi mieć krajowe prawo jazdy? Myślę, że to narzędzie, jest narzędziem słabym. Co za różnica, czy ta osoba jest w Polsce 183 dni, czy 187 dni? - podkreśla Grega.



Kwestia wymiany prawa jazdy na nasze krajowe nie jest żadnym potwierdzeniem i gwarantem bezpieczeństwa - dodaje Marek Rupental, były wojewódzki inspektor transportu drogowego, a obecnie właściciel szkoły nauki jazdy.



- Ja osobiście uważam, że to wszystko powinno znaleźć się w ustawie o transporcie, tak samo jak dotyczy to zawodowych kierowców. Mają postawione warunki dotyczące m.in. niekaralności. Weryfikacja kierowcy też nie jest do końca sprecyzowana, podobnie jak przy przewozach taksówkowych. Raz poddany takiej weryfikacji już później w zasadzie jest bezkarny - tłumaczy Rupental.



Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego również widzi rozwiązanie w zmianie przepisów.



- Widać po mieście ukraińskie i białoruskie tablice rejestracyjne. Ci kierowcy rzadko stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym. Jak jadę za takim kierowcą, to naprawdę jego umiejętności pozostawiają wiele do życzenia. Należałoby te przepisy zmienić na tyle, żeby taki kierujący chociaż przeszedł częściowy egzamin na prawo jazdy, taki jaki jest w Polsce... - podkreśla Kuzio.



O wymianę zagranicznego dokumentu na krajowy, kierowca będzie mógł ubiegać się po 6 miesiącach pobytu w Polsce.