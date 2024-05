Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Śnięte ryby wyłowiono z Kanału Gliwickiego - alarmuje Greenpeace. Organizacja zwraca uwagę, że kopalnie ponownie zanieczyszczają rzekę.

Czy grozi nam kolejna katastrofa na Odrze? - pyta Marta Gregorczyk z Greenpeace. - Gorąca majówka sprawiła, że złota alga ponownie zakwitła i doprowadziła do śmierci tysięcy ryb. Problem w tym, że kopalnie cały czas wylewają zasolone ścieki do Odry i żadna instytucja nie chce nawet sprawdzić, czy nie trzeba by ograniczyć im pozwoleń na zrzut tych ścieków. Jedną z obietnic nowego rządu było podjęcie zdecydowanych działań na rzecz ochrony polskich rzek.



Sytuacja jest na bieżąco monitorowana - zapewnia wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Co tydzień zbierane są wszystkie zbiorcze wyniki, czyli ten monitoring cały czas działa, wszystkie inspekcje monitorują i ta sytuacja jest akurat, jeżeli chodzi o monitoring, opanowana. Pozostaje tylko fakt tych zrzutów, które nie dotyczą naszego województwa, ale zapewniam mieszkańców, że monitoring jest cały czas prowadzony i dzisiaj nie mamy tego rodzaju problemów.



Badania próbek z Odry prowadzone są przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.