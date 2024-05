Młodzi nie chcą bezpłatnych staży i praktyk. "To wyzysk!" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Trzy miesiące pracy za grosze, a nawet za darmo - sprzeciwiamy się bezpłatnym stażom dla młodych ludzi" - mówili dziś członkowie Zachodniopomorskiej Młodej Lewicy.

Koordynator ugrupowania Jakub Korczyński przedstawił apel w tej sprawie skierowany do Prezydenta Szczecin Piotra Krzystka.



- Apelujemy do Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka o wdrożenie polityki nakazującej godziwe wynagradzanie praktyk i staży w Urzędzie Miasta Szczecin oraz podmiotach zarządzanych lub będących własnością miasta oraz o publiczne poinformowanie nas o decyzji w tym zakresie - powiedział Korczyński.



Przewodnicząca krajowa Młodej Lewicy Anna Wardak uważa, że bezpłatne staże to duży problem dla młodych ludzi rozpoczynających samodzielne życie: - Darmowe staże i praktyki to po prostu wyzysk młodych ludzi. Jesteśmy bezpłatną, tanią i legalną siłą roboczą, co powinno być wstydem dla polskiego państwa, ale też wstydem dla rządu, który pozwolił na to przez tak długi czas...



W 2023 roku Młoda Lewica - za pośrednictwem posłów Nowej Lewicy - złożyła w Sejmie projekt ustawy o zakazie darmowych staży i praktyk.