W Świnoujściu rozpoczęło się koszenie trawników

Fot. pixabay.com / Skitterphoto (CC0 domena publiczna)

Choć przetarg na to zadanie dopiero ma się odbyć, miasto, nie bacząc na brak wykonawcy by trawę wyrównać, zaangażowało do pracy miejskie spółki. Wśród mieszkańców trwa dyskusja, czy takie posunięcie jest dobrą decyzją, bo jeszcze rok temu, miasto, w duchu ekologii, z kosiarkami wyjeżdżało rzadziej.

W parkach, przy skwerach, czy wzdłuż ulic - w Świnoujściu trwa koszenie trawników. Decyzja samorządu była nagła. Czym pokierowana, tłumaczy Adrian Trydeński ze świnoujskiego magistratu.- Decyzja zapadła po interwencjach mieszkańców, którzy wprost pisali, że trawa jest zbyt wysoka, szczególnie w takich miejscach jak pasy drogowe. Tam, gdzie była pilna potrzeba, pani prezydent poprosiła do pomocy pracowników żeglugi, zarządu miejskich dróg, komunikacji autobusowej, TBS-u, ZWiK-u czy Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsiborze.



Ta decyzja odbiega od wcześniejszej polityki miasta. Poprzedni samorząd pod koniec kadencji częste koszenie zarzucił w imię ekologii. Przedstawiciel magistratu uspokaja, że kwestia koszenia miejskiej zieleni nie jest przesądzona.- przede wszystkim postawimy na konsultacje społeczne i zapytamy się mieszkańców, w jaki sposób chcą, żeby miasto utrzymywało te tereny zielone.



A co sami mieszkańcy sądzą na temat trawy w mieście?- Wysoka trawa jest lepsza dla żyjątek. Dla mnie może być krótka, wysoka.



Dyskusja na temat koszenia miejskiej zieleni toczy się w wielu polskich miastach. Przetarg na to zadanie w Świnoujściu ma się odbyć 29-go maja.