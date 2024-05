Bazar smakoszy w Off Marinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pieczywo, przetwory z warzyw i owoców czy świece odstraszające komary - to wszystko czekało dziś na szczecinian odwiedzających cotygodniowy Bazarek Smakoszy.

- Przyjechałam specjalnie po jajka, ale też po kaszankę. Przeważnie te wyroby, też pierogi, kotlety, dobry jest też paprykarz szczeciński. - Szukamy czegoś dobrego na śniadanie, ale festiwal kawy też zobowiązuje także zaraz idziemy tam wybrać coś dla siebie. - My mamy tutaj przetwory ekologiczne: kiszonki, konfitury, ogórki z chili, czy też kiszone zielone i czerwone pomidory. Mamy też na przykład kiszoną marchewkę czy dynie. - Mamy świece sojowe, zapachowe, ołówki, zapachy do auta, dyfuzory, wszystko, co z zapachem związane tak naprawdę, chociaż w tej chwili rzeczywiście chyba najlepszą opcją są świece, które odstraszają komary - mówią odwiedzający i wystawcy.



Kolejny bazarek już w przyszłą niedzielę od godziny 10.00 do 14.00 w szczecińskiej Off Marinie.