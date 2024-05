Kandydaci mogą się zgłaszać do 15 lipca. źródło: Politechnika Morska w Szczecinie

Oceanotechnika, żegluga śródlądowa, a może automatyka i robotyka? Ruszyła rekrutacja na Politechnikę Morską w Szczecinie.

Przyszli studenci do wyboru mają 17 kierunków, w tym dwa prowadzone po angielsku. W tym roku jest również jedna nowość - to kierunek na Wydziale Mechanicznym - inżynieria modelowania przestrzennego. Studenci będą uczyć się na nim między innymi technologii związanych z drukiem 3D.Kandydaci mogą się zgłaszać do 15 lipca.