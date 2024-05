"Zdarzało mi się palić trawkę"

W Polsce za posiadanie nawet niewielkiej ilości marihuany grozi więzienie. Trzeba to zmienić - mówił Robert Biedroń z Nowej Lewicy w "Rozmowie pod krawatem".

Naszego gościa pytaliśmy także o to, kiedy ostatni raz palił trawkę, a to w kontekście zapowiadanej przez niego walki o dekryminalizację marihuany. Stwierdził, ze dawno, ale zdarzało się.



- To jest nienormalne, że dzisiaj łamiemy życie, kariery młodym ludziom, którzy dopiero wchodzą w dorosłość i często padają ofiarą niesprawiedliwego prawa. Przypomnę: za posiadanie nawet niewielkiej ilości marihuany w Polsce grozi do 3 lat więzienia. Jest to nienormalne, niesprawiedliwe i trzeba to zmienić - mówił Biedroń.





Robert Biedroń w "Rozmowie pod krawatem" przedstawił też pomysł na zmiany ordynacji wyborczej.







Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej i Joachim Brudziński z PiS-u. Wszystko wskazuje na to, że to ci kandydaci zgarną mandaty na europosłów z okręgu 13 obejmującego zachodniopomorskie i lubuskie - przyznał Robert Biedroń komentując jednocześnie, że wynika to ze złego podziału Polski na okręgi.







Nasz gość zapowiedział zmiany w okręgach wyborczych argumentując, że obecny podział jest sztuczny i niesprawiedliwy, promujący jedynie dwie największe partie w Polsce. Wybieramy 53 europosłów i zdaniem Roberta Biedronia okręgów powinno być zdecydowanie mniej.

- Będziemy wychodzili z inicjatywą zmiany ordynacji wyborczej. Oczywiście po wyborach, tak żebyście państwo mieli sprawiedliwą reprezentację w Parlamencie Europejskim. Mniej okręgów, jeden być może wielki okręg wyborczy. Taki jest standard europejski - mówił Biedroń.Rozmawialiśmy także o terminie przyjęcia waluty euro w Polsce, o pomyśle na 35-godzinny tydzień pracy przy zachowaniu obecnych pensji i o prawie do bycia offline po pracy. Roberta Biedronia pytaliśmy także o jego relacje z matką.Cała rozmowa do wysłuchania i obejrzenia na naszej podstronie i radiowym Facebooku Gościem Sebastiana Wierciaka w "Rozmowach pod krawatem" w środę będzie Magdalena Sosnowska, kandydatka nr 1 w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji.