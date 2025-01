Przejście graniczne w Kołbaskowie odblokowane

Wznowiono ruch samochodowy przez przejście graniczne Kołbaskowo - Pomellen w kierunku Berlina. W poniedziałek od rana odcinek autostrady był zablokowany z powodu wypadku ciężarówki.

Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka

"Ruch na polskiej autostradzie A6 przed Kołbaskowem i niemieckiej A11 został wznowiony" – poinformowała PAP dyżurna punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie.W poniedziałek od rana były utrudnienia na autostradzie w rejonie przejścia Kołbaskowo-Pomellen, po tym, jak w okolicach niemieckiej miejscowości Nadrensee, blisko granicy, samochód ciężarówy zablokował drogę. Niemieckie służby zamknęły odcinek autostrady A11 w kierunku Berlina. Polska policja zamknęła odcinek między węzłem Szczecin Zachód a Kołbaskowem.Samochody były kierowane objazdem przez DK13, przejście graniczne w Rosówku i dalej na węzeł Penkun (A11). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad radziła kierowcom jadącym ze Szczecina do Niemiec korzystanie również z przejścia granicznego w Lubiszynie (DK10).Po wznowieniu ruchu w rejonie Kołbaskowa, jak przekazała dyżurna GDDKiA, około godz. 14 zator na A6 szybko się rozładował.Do wypadku na autostradzie w kierunku Berlina doszło prawdopodobnie z powodu oblodzenia jezdni i niedostosowania prędkości do warunków pogodowych. Kierowca samochodu ciężarowego stracił panowanie nad pojazdem. Do takiego samego zdarzenia doszło w piątek, 3 stycznia.