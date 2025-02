"Mieszanie Kościoła do kampanii wyborczej nie może mieć miejsca" [ZDJĘCIA]

"Komitety poparcia są tylko wskazówką dla wyborców, natomiast nie powinniśmy mieszać polityki z kościołem" - to opinia gości porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Odnieśli się oni w ten sposób do powołanego w piątek - przez szczecińskich zwolenników - Społecznego Komitet Poparcia dla Karola Nawrockiego. W komitecie tym znaleźli się między innymi działacze opozycji antykomunistycznej czy też przedstawiciele kościoła.- Społeczne komitety poparcia to żadna nowość - uważa radny Prawa i Sprawiedliwości Rafał Niburski: - Też nie powiedziałbym, że powstanie społecznych komitetów, które funkcjonowały już wcześniej w wyborach prezydenckich, jest jakimś epokowym wydarzeniem, które zmieni bieg kampanii wyborczej. Utworzenie tych komitetów pokazuje jedynie, kto kogo popiera. To może być pewną istotną wskazówką dla wyborców.- Sojusz kościoła z polityką nadal się trzyma, a to martwi - uważa Agnieszka Kosińska z Polski 2050: - Dojmujące dla mnie było, kiedy zobaczyłam tam księdza Stacewicza, bo uważam, że miejsce Kościoła jest w kościele, a miejsce polityków jest w polityce. Taka zależność szkodzi i Kościołowi, i politykom. Tak po prostu nie powinno być...- Na komitet poparcia nie zdecyduje się Lewica - zapowiedziała przedstawicielka Nowej Lewicy Izabela Kowalczyk: - Stoimy na stanowisku, że kandydat na prezydenta musi być kandydatem wszystkich Polaków. Mieszanie Kościoła do kampanii wyborczej jest co najmniej nie na miejscu...- Szczeciński komitet poparcia Karola Nawrockiego nie jest komitetem obywatelskim - uważa radny Koalicji Obywatelskiej Wojciech Dorżynkiewicz: - Jaki to jest komitet społeczny? To jest śmieszne... To jest manipulacja. To jest dalsze otumanianie społeczeństwa. To nie jest żaden społeczny komitet, to jest pisowski komitet, bo tylko na to ich stać.Do wyborów prezydenckich w Polsce pozostało 98 dni.