Migracja żab na prawobrzeżu. Jest wniosek o ich ochronę

Znacznego ograniczenia prędkości i znaku informującego o... żabach domagają się mieszkańcy szczecińskiego prawobrzeża.

- My, jako mieszkańcy sprzyjamy naturze, umawiamy się wieczorami, kiedy płazy sobie migrują z lasu do stawu i my je ratujemy, ustawiamy siatki zaporowe, przynosimy tę żabę, bo samochody, które tu jeżdżą ulicą Jęczmienną, no - podbijają wszelkie rekordy - podkreślił.

- Proponuję postawienie znaku "Uwaga - Płazy". Wprowadzenie na ulicy Jęczmiennej strefy ograniczonej prędkości na całej długości do tych 30 km/h. Żab jest naprawdę nieraz po 300-400 na ulicy, a ludzie tego nie widzą - powiedział.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Chodzi o okolice ulicy Jęczmiennej. Wiosną, przede wszystkim wieczorami, pomagamy w ich migracji - mówi mieszkaniec osiedla Zdroje, Daniel Stokowiec.Zdaniem Stokowca jednym z rozwiązań tego problemu byłoby wprowadzenie na ulicy Jęczmiennej strefy ograniczenia prędkości do 30 kilometrów na godzinę.Mieszkańcy okolic ulicy Jęczmiennej swoje postulaty w tej sprawie mają przedstawić w trakcie poniedziałkowego posiedzenia Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji szczecińskiej Rady Miasta.