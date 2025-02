Pobili i okradli 82-latka. Grozi im 15 lat więzienia

Pobili i okradli 82-latka - jest akt oskarżenia. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi Ch. i Pawłowi S.

Edycja tekstu: Michał Król

Według prokuratury mężczyźni w październiku ubiegłego roku weszli do mieszkania pokrzywdzonego. Następnie obezwładnili go przy użyciu gazu pieprzowego. 82-latek był podduszany - ponadto, grozili mu, że go zabiją.Mirosław Ch. i Paweł S. mieli ukraść mu kartę kredytową i 2000 złotych. Po wszystkim uciekli na Śląsk. Policja zatrzymała ich w jednym z katowickich hosteli.Prokurator uznał, że Paweł S. działał w warunkach recydywy. Mężczyźni przyznali się do winy. Na rozprawę czekają w areszcie tymczasowym. Grozi im do 15 lat więzienia.