"Czarodziejski flet" już w sobotę w Operze na Zamku [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

W Operze na Zamku trwają ostatnie przygotowania do sobotniej premiery "Czarodziejskiego fletu" Wolfganga Amadeusza Mozarta. To ostatnia opera wielkiego geniusza i zarazem jedna z najbardziej metaforycznych opowieści.

Egipski książę, Tamino postanawia uwolnić Paminę - córkę Królowej Nocy - z rąk Sarastra. W wyprawie towarzyszy mu ptasznik Papageno, książę otrzymuje także czarodziejski flet, który ma magiczną moc przemiany. Kochankowie zostają poddani próbom milczenia, ognia i wody.



- To opowieść o władzy - mówi reżyserka Opery Natalia Babińska: - Odnosimy się do tego problemu "jak tu rządzić światem?" i kto nim powinien rządzić... Albo był to jedyny władca z władzą absolutną, albo był to demokratycznie rozwiązany problem. Każdy w jakiś sposób się jednak nie sprawdzał, bo wszystko zależy przecież od człowieka...



- Ta opera wydaje mi się szalenie aktualna - podkreśla dyrektor opery na zamku Jacek Jekiel: - Myślałem o tym "Czarodziejskim flecie" już mniej więcej 1,5 roku temu... Trwała już wtedy wojna, więc zadałem sobie fundamentalne pytanie: "czy my żyjemy jeszcze w świecie, w którym rozum ma szansę zwyciężyć?"



Premiera "Czarodziejskiego fletu" Wolfganga Amadeusza Mozarta już w najbliższą sobotę o 19.00 w Operze na Zamku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

- To opowieść o władzy - mówi reżyserka Opery Natalia Babińska: - Odnosimy się do tego problemu "jak tu rządzić światem?" i kto nim powinien rządzić... Albo był to jedyny władca z władzą absolutną, albo był to demokratycznie rozwiązany problem. Każdy w jakiś sposób się jednak nie sprawdzał, bo wszystko zależy przecież od człowieka... - Ta opera wydaje mi się szalenie aktualna - podkreśla dyrektor opery na zamku Jacek Jekiel. Relacja Małgorzaty Frymus z programu "Tematy i Muzyka".