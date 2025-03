Echa kampanii: Zandberg za uzawodowieniem radnych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jestem alternatywą dla obecnego rządu, PiS-u i Konfederacji - mówi w Szczecinie kandydat partii Razem na prezydenta Adrian Zandberg.

Wielu ludzi którzy głosowali w wyborach za zmianą władzy, czuje się dziś oszukanych - mówił podczas spotkania z mieszkańcami Szczecina Adrian Zandberg.



- Kiedy patrzą na to koryciarstwo, które rozlewa się w instytucjach publicznych, w spółkach Skarbu Państwa i niestety także w samorządach, wiecie państwo, w Szczecinie, o czym mówię. Kiedy patrzę na to, że kolejki do lekarza, które miały być krótsze, są dzisiaj dłuższe, są najdłuższe od kilkunastu lat, to są rozczarowani - mówi Zandberg



Powinien powstać zawód radnego - dodaje Zandberg.



- Radni powinni zostać uzawodowieni, bo sytuacja, w której prezydenci miast mają tak potężną władzę, że mogą sobie w ten sposób kupować zaplecze polityczne, opłacać lojalność polityczną, jest zła dla demokracji lokalnej. I uważam, że najwyższy czas zacząć o tym otwarcie mówić, bo my w Polsce bardzo często o tych samorządach mówimy w samych superlatywach - tłumaczy Zandberg.



W niedziele kandydat na prezydenta partii Razem spotka się z wyborcami w Gorzowie Wielkopolskim.