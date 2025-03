Wychowankowie Pałacu Młodzieży pomagają swojej nauczycielce [ZDJĘCIA]

Muzyka etniczna, pokazy karate i tańca współczesnego oraz kiermasz ciast i rękodzieła. W szczecińskim Pałacu Młodzieży trwa Koncert Charytatywny dla Eli.

- Tu są z gliny kwiaty różne, powycinane z foremek. Były przeznaczone na ten cel. Całe zajęcia poświęciliśmy na robienie tych kwiatów. - Są to ciasta przygotowane tylko i wyłącznie przez rodziców i przez dzieci uczestników wszystkich pracowni Pałacu Młodzieży. Od sernika po babeczki. - Będziemy tańczyć. Tivoli, czyli Święto światła. Bardzo dużo ćwiczyłyśmy.

To wieloletnia pracownica placówki, której dom nie nadaje się do zamieszkania po niedawnym pożarze. Młodzi wychowankowie placówki postanowili pomóc swojej nauczycielce.- Ten taniec wybrałyśmy dla pani Eli Wielgoszewskiej, ponieważ jest to wyjątkowa osoba, która pracuje w pałacu już bardzo długo i jest również bliska naszej pracowni - mówi Justyna Kozłowska, nauczyciel tańca etnicznego.Występy w Pałacu Młodzieży potrwają do godziny 19. Każdy może na nie przyjść. Wstęp jest bezpłatny.