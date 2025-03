Wielka ewakuacja w Goleniowie. Saperzy usuwali niewybuch [WIDEO, ZDJĘCIA]

Saperom udało się podjąć niewybuch, który został znaleziony na jednej z posesji przy ul. Miłosza w Goleniowie.

Edycja tekstu: Michał Król

W związku z akcją saperów 3000 mieszkańców musiało opuścić swoje domy.- Od godziny 8:00 rano trwała ewakuacja. Mieszkańcy w znakomitej większości we własnym zakresie opuścili swoje domostwa - mówi saper.Dla osób, które nie miały zapewnionego miejsca pobytu, przygotowano tymczasowe schronienie w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wojska Polskiego 28.- Boję się, po prostu się boję, bo nie wiadomo co się może stać. - Za dawnych czasów to już trochę był strach, a teraz to już nie. - Tutaj mamy tak na miejscu tymczasowe schronienie. Nie mamy samochodu, żeby jechać do dzieci. - Kawa, ciasto, herbata, miła atmosfera - mówią ewakuowani mieszkańcy.W akcji brało udział 60 osób, w tym 30 policjantów i 15 strażaków. Mieszkańcy wracają do domów.