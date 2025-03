W szpitalach brakuje lekarzy specjalistów. Niektóre poradnie mają terminy na rok 2029

Dostęp do lekarzy specjalistów ma być szybszy. To ogólne założenie rozporządzenia ministra zdrowia, które weszło w życie 4 marca.

Edycja tekstu: Michał Król

Nowe przepisy zobowiązują przychodnie i poradnie do informowania o datach dostępnych terminów wizyt u specjalistów. To nadal spory problem - uważa Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.- Chyba taka najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w poradni hematologicznej. W przypadkach stabilnych rejestrujemy już na rok 2029. Tak jest nie tylko w naszej poradni, ale wydaje się, że w ogóle w poradniach zlokalizowanych w Szczecinie czy w regionie - mówi Owsik-Kozłowski.Zdaniem Mateusza Iżakowskiego - ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach - problemem w tej kwestii pozostaje nadal brak odpowiedniej liczby specjalistów.- Najdłużej trzeba czekać do poradni genetycznej. Tutaj w trybie stabilnym do listopada 2029 roku. Co jest powodem takich kolejek? Przede wszystkim to brak lekarzy specjalistów, w tym lekarzy w trakcie specjalizacji z danej dziedziny - mówi Iżakowski.Wprowadzanie systemu odbywać się będzie stopniowo. Na początek zmiany obejmą urologię i neurologię. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w maju 2025 roku.