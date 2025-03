"Staramy się pokazać, że spotkanie z psychologiem nie jest niczym strasznym" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Moment oddechu w czasie zakupowej gorączki. W Galerii Kaskada odbywa się akcja "Oswój emocje z Małym Księciem", skierowana do młodzieży.

Na miejscu można przełamać lęk przed pierwszym spotkaniem z psychologiem. To także okazja, by poznać swoje emocje.



- Uważam, że emocje są ważne, bo są różne emocje: radość, złość. - Emocje czujemy, ale nie zawsze jesteśmy w stanie je zrozumieć - mówią uczestnicy akcji. - Fajna akcja, zwłaszcza dla dzieci.



- Staramy się pokazać, że spotkanie z psychologiem, psychoterapeutą nie jest niczym strasznym. Był chłopiec, który pierwszy raz widział psychologa, ale usiadł ze mną i rozmawiał ze mną o tej wystawie - mówi Maria Kujawa, psycholog, psychoterapeuta z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii.



Jest również budka telefoniczna, dzięki której dodzwonimy się do psychologa z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii.



Akcja potrwa do godziny 18.



Kolejna okazja do konsultacji będzie w sobotę za tydzień od 12 do 18.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski