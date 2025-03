Dziecko w pobliżu trutki na szczury

Roczne dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Policja z Kamienia Pomorskiego bada sprawę dziecka i trutki na szczury.

Roczne dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. - Matka nie wie czy doszło do połknięcia substancji - tłumaczy asp. Katarzyna Jasion z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. - Dziecko przebywało w pomieszczeniu, gdzie znajdowała się trutka na szczury. Matka nie wie, czy doszło do połknięcia substancji przez dziecko. W dalszym toku będzie podjęta decyzja, czy będzie prowadzone postępowanie, czy nie doszło do jakiegoś zaniedbania.



Dziewczynka w chwili transportu do szpitala była przytomna, bez widocznych dolegliwości i obrażeń.



