Agnieszka Skrzypulec-Szota. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Udany start szczecińskich żeglarzy w regatach na Majorce. Dominik Buksak, w załodze z Adamem Głogowskim, wywalczyli 4. miejsce w klasie 49er. Agnieszka Skrzypulec-Szota wróciła natomiast po przerwie do walki o olimpijskie medale w klasie 470.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z 4. miejsca, to duże osiągnięcie na jednej z najważniejszych imprez w tym sezonie - mówi reprezentant Polski w klasie 49er, Dominik Buksak.



- Do końca ścigaliśmy się o medal, odrobinkę zabrakło, także zostaje lekki niedosyt, ale tak czy siak jesteśmy bardzo zadowoleni, bo jesteśmy świeżą załogą, pływamy ze sobą od kilku miesięcy i jesteśmy sportowo podrażnieni, a to myślę, że da nam paliwo do kolejnych treningów i walki o mistrzostwa świata i Europy - podkreśla Buksak.



To mój pierwszy start po trzyletniej przerwie, podczas której zostałam mamą - mówi Agnieszka Skrzypulec-Szota, srebrna medalistka z Tokio.



- Regaty na Majorce zakończyłam na 22. miejscu, zakwalifikowaliśmy się do Złotej Grupy. Trenujemy ze sobą, razem z Szymonem Wierzbickim dopiero od dwóch miesięcy i wiemy ile przed nami jeszcze jest pracy do wykonania - dodaje Skrzypulec-Szota.



Trofeo Princesa Sofia to pierwsze w tym sezonie regaty Pucharu Świata, w nowym cyklu olimpijskim do Los Angeles 2028.



Autorka edycji: Joanna Chajdas