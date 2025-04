Akcja "Rezerwat": na tropie kłusownika, na tropie śmieciarza

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Strażnicy patrolują las w poszukiwaniu nielegalnych wysypisk, ognisk, kłusowników i… nakładają mandaty. To w ramach ogólnopolskiej akcji Lasów Państwowych "Rezerwat". Podszczeciński las odwiedziła reporterka RS Kamila Kozioł.

- Znajdujemy się tutaj na drodze leśnej koło Młodnika Bukowego i niestety jest oszpecony przez wyrzucone opony - wskazał Mateusz Bzdęga, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kliniska, oraz z komendant z posterunku Straży Leśnej.

- Ile ich tutaj leży? - dopytywała nasza reporterka.

- Myślę, że kilkadziesiąt sztuk. A jeżeli chodzi o przebieg tej akcji, to tak naprawdę patrolujemy również tereny leśne, które nie są rezerwatami. Dotyczy to głównie wyrębu i kradzieży drewna, niszczenia siedlisk roślin i zwierząt chronionych, wyrzucenia śmieci, palenia ognia w lesie... - wyliczał.

- Kłusownictwo też?

- Tak, jak najbardziej. Lasy patrolujemy w miarę możliwości w każdej wolnej chwili. Jeżeli chodzi o wykroczenia, to można otrzymać mandat do 500 zł - przestrzegł komendant Bzdęga.



Celem akcji jest ochrona rezerwatów i lasów przed nielegalnymi działaniami. Potrwa do 2 czerwca.



Edycja tekstu: Jacek Rujna



