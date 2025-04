Hamlet w Domu Kultury w Międzyzdrojach. "Przerabiamy klasykę" [ZDJĘCIA]

Widownia Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach pękała w szwach. To z okazji VIII Festiwalu Twórczości Niepełnosprawnego Aktora.

Na deskach można było obejrzeć klasyki teatru jak Hamlet, ale i muzyczne wariacje inspirowane znanymi programami telewizji.





- Ja byłam czarownicą, ale graliśmy Hamleta jako przedstawienie i nie było dla mnie to trudne - mówi jedna z aktorek.





- Przerabiamy klasykę, mam nadzieję, że Szekspir nie przewraca się w grobie. Mieliśmy i dymy, i czarownice z Makbeta, natomiast reszta, zbrodnia i tak dalej, czyli to, co w zasadzie najchętniej się sprzedaje i ogląda, poszło z Hamleta - mówi Aneta Filipowicz, opiekunka Teatru "O Teatr".



- Teatroterapia. Rozwijają się w tym, wykazują samego siebie, pobudzają do mowy, pobudzają do skupienia. Są czasami w innym ciele - mówi Bożena Daniluk, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Wolinie.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Spektakle przygotowywali podopieczni ośrodków rewitalizacyjno-wychowawczych, ale też środowiskowych domów samopomocy i klubów seniora z Zachodniopomorskiego.