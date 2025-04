Czym skorupka za młodu, czyli batikowa metoda zdobienia jajek [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rodzinnie zdobili jajka w tradycyjny sposób - w Muzeum Narodowym w Szczecinie odbyły się warsztaty robienia pisanek metodą batikową.

- Najpierw na jajko nakłada się wosk, jaki chcesz wzór, a potem zanurzasz w różnych kolorach. Włożyłam do pomarańczowego, a potem do niebieskiego... - mówiły eksperymentujące dzieci.



- Chcemy wyrwać dzieci sprzed tabletów i telewizorów, żeby też coś zostało, jakieś umiejętności. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tak później to będzie wyglądało - dodał jeden z ojców.



- Dzisiaj zdobimy jajka starą metodą batikową. Musimy mieć rozgrzany wosk i w gumki do ołówków mamy wbite szpilki i gorący wosk nanosimy szpilką na jajko. I to co jest pod woskiem nie zmienia już koloru. Zanurzamy wówczas jajko w jakimś wybranym barwniku, osuszamy je dokładnie i nakładamy kolejną warstwę wosku. I możemy tę czynność powtarzać wiele razy i za każdym razem będziemy odkrywali nowe kolory wzorów i kolory jajka - instruowała kustosz Dorota Baumgarten-Szczyrska z Działu Edukacji.



Muzeum Narodowe w Szczecinie organizuje wydarzenie od ponad 20 lat w każdą Niedzielę Palmową.



Edycja tekstu: Jacek Rujna